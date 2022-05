“Voy a estar en un centro de rehabilitación”, Mara Cifuentes se ausentará de las redes

Recientemente la modelo Mara Cifuentes dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues por medio de sus historias de Instagram confirmó su adicción a las drogas.

“Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses porque probé el tusi en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces. Hasta este punto de mi historia ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”.