Manuela Gómez también se sumó a la ola de procedimientos estéticos

La exprotagonista de novela, Manuela Gómez, sorprendió recientemente a sus miles de seguidores al revelar mediante sus historias de Instagram que se hará múltples cirugías donde según sus palabras se operará toda, "hasta las uña enterrada que tengo".

"Les cuento un poco de lo que me voy a hacer, aunque muchos me digan por Instagram que yo no necesito nada...les cuento, que a mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande, entonces mi doctor me va intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener mucho cuidado que al quitar lo que hay en la nalga se me puede caer completamente y seria obviamente peor el remedio que la enfermedad", comenzó la paisa.