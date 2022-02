Manuela Gómez se mostró llorando y cantando a grito herido canciones de despecho

La guapísima empresaria Manuela Gómez compartió varias historias en su cuenta de la red social de Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores, desde su finca y en compañía de su amada yegua, llamada ‘Fortuna de la Cruz’.

En las historias, Manuela manifestó que dar paseos sobre la yegua le ayuda a pensar y relajarse, por lo que iba a aprovechar que la semana había terminado para disfrutar de los alrededores del lugar donde vive.

“Salí a darme una vueltica en mi yegua a desestresarme, gracias a Dios tuvimos una buena semana. Les mando un beso gigante espero que tengan un muy buen fin de semana”, fueron algunas de las declaraciones de la exprotagonista de novela.

Luego, Manuela compartió una nueva storie donde reveló que la yegua, luego de tumbarla, salió corriendo y se le perdió de la vista. La emprendedora paisa se mostró preocupada por el paradero del animal.

“Sigo caminando buscando la niña… simplemente me tumbó. Y pues obviamente caminando es muy difícil encontrarla”, manifestó Manuela en medio de lágrimas.

Más tarde, la guapísima paisa más tranquila informó que la yegua había aparecido y que no entendía lo que había pasado. “Gracias a Dios no importa si me caí, ya está bien ella y eso es lo que importa”, agregó.

Sin embargo, hay no terminaron las historias de Manuela, quien luego se dejó ver sentada en una mesa mientras cantaba algunas canciones de música popular a grito herido. En los videos se ve a Manuela conmocionada cantando ‘Mi desesperación’ de Darío Gómez.

Los seguidores de la hermosa empresaria enviaron decenas de mensajes en las redes sociales diciendo: “una mujer tan bonita no debería llorar por un hombre”, “anda un tris despechada”, “todos tenemos días tristes”, “ojalá consiga un hombre que la valore”.

