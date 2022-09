Mamá de Yina Calderón presumió su figura con diminuto conjunto

Merly Ome, madre de la influenciadora y empresaria Yina Calderón, dejó a cientos de internautas con la boca abierta al modelar y enseñar su figura en diminuto conjunto.

A través de las historias de una de sus cuentas de Instagram, la vendedora de fajas compartió una serie de audiovisuales para compartir con sus seguidores que se encontraba en el consultorio del doctor Amariles, pero no por complicaciones en su salud tras la cirugía, sino para acompañar a su madre, quien se sometería a un procedimiento de colágeno.

La influenciadora reveló que este procedimiento era una de las razones por las que ella no tenía arrugas en su piel y, aunque se moría de ganas de ingresar a la capsula, aún no era posible.

“Me vine para donde el doctor Amariles, que yo sé que él tiene una cámara de colágeno, de los pocos cirujanos que tiene su propia cámara de colágeno. Eso sirve para rejuvenecer los tejidos, bueno, mil cosas. En mi caso para cerrarme la incisión. Y no me puedo meter todavía, porque el doctor no lo recomienda, sino hasta que no me retiren los puntos… ¿Quién aprovechó? (expresó Yina mientras enfoca a su mamá)”.