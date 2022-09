Yina Calderón respondió a fan que la acusó de no quererse

El pasado 25 de septiembre, la influenciadora y empresaria Yina Calderón se mostró bastante emocionada al anunciar que el pasado lunes se llevaría a cabo la cirugía estética con la que recuperaría la forma de sus glúteos, la cual había perdido a raíz de los biopolímeros.

Y es que como muchos saben, Calderón ha manejado este tema con bastante transparencia, a tal punto de enseñar parte de su procedimiento y el resultado que dejó como consecuencia una gran cicatriz tras el procedimiento para retirar los biopolímeros que le habían sido inyectados años atrás sin su conocimiento.

Recordemos que, en varias ocasiones, Yina ha dicho que le gustaría tener una “cola grande”, por lo que sus cientos de seguidores están a la expectativa de saber cuál será el resultado final de esta nueva intervención quirúrgica.

Aunque esta nueva intervención estuvo relacionada a una la necesidad de volver a recuperar la horma de sus glúteos, pues estos estaban completamente flácidos y caídos, Yina Calderón recibió varias criticas por arriesgar su vida una vez más al ingresar al quirófano. Pues a juicio de varios internautas, solo fue por vanidad.

Ante estos cuestionamientos, la creadora de contenido respondió que con su dinero podía hacer lo que ella quisiera y que por tal razón no deberían opinar al respecto. De hecho, aprovechó esta critica para animar a las personas a no cohibirse de hacer algo que las hiciera sentir bien solo por evitar malos comentarios de terceros, pero siempre con precauciones.

“Princesa, porque me quiero es que me invierto la plata en mí. La chimb*, hijue**. Yo no me robo la plata de nadie, yo me la gano trabajando. Bebé, tengo el derecho a ponerme culo si lo quiero tener grande. Eso sí, pilas con lo que se inyectan, pero es su plata, pa’ eso ustedes se la trabajan mamasitas, pa’ ponersen chimb*s, hijup**. Gastan en faja, en belleza, en todo lo que las haga sentir bien, es su plata. Que no me quieren, me importa un cul* y medio, que la gente opine de lo que quiera”.