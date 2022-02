Mamá de Lina Tejeiro responde si aprobaría su reconciliación con Andy

Vibiana Tejeiro, madre de la actriz Lina Tejeiro, decidió realizar una actividad de preguntas por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para charlar “un ratico” con sus cientos de seguidores.

Lo que la mujer tal vez no esperaba era recibir una pregunta relacionada a la relación sentimental que posiblemente tendría su hija y el cantante de música urbana Andy Rivera, pues recientemente se especuló que la pareja de famosos se encontraba juntos en la ciudad de Miami y que se habrían reconciliado.

Sin embargo, la mujer recibió con gracia la pregunta y decidió ser clara con su respuesta.

“¿Estás distanciada de Lina porque volvió con Andy?”, fue la pregunta que la madre de la actriz recibió.

Ante esto, la mujer respondió que “La gente está muy loca, definitivamente. Yo nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos. Y si vuelve con Andy, y es su felicidad, que sea muy feliz. La felicidad de mis hijos es la mía, como siempre lo he dicho en todas las historias, en todas las preguntas que me hacen. Y si es otra persona, bueno, que sea feliz”.

Aunque su respuesta no niega, ni confirma que la actriz y el cantante se hayan reconciliado después de muchos años separados, queda claro que ella no tendría ningún problema en volver a aceptar su relación.

¿Volveremos a ver a Lina Tejeiro y Andy Rivera Juntos? No lo sabemos, solo el tiempo no lo dirá.

