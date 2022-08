Así respondió la mamá de la Segura a quienes le piden que se reduzca sus prótesis

Alexandra Mena, mamá de la influenciadora ‘la Segura’, respondió a quienes le piden que se reduzca el tamaño de sus prótesis en su busto y cola.

A través de las historias en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, donde tiene más de ocho millones de seguidores, esta activó la herramienta de preguntas para responder inquietudes junto a su madre y allí interrogaron a la mujer al respecto.

Por su parte, la joven reiteró que es así como ella se siente cómoda y feliz.

Tras las insistencias de los internautas, Mena decidió enviarles un contundente mensaje sobre este tema, señalando que de la única manera que se retiraría los implantes sería por alguna complicación de salud.

“No insistan más. A no ser que fuera por causa de algo de salud mía (…) yo amo ser voluptuosa, yo admiro todas las bellezas porque respeto y admiro a las demás porque como mujer soy solidaria, empoderada de este género, así que yo no ataco, pero yo Alexa Mena, no me gusta ser flaca (…) no me gusta ser plana, así me gusta ser así, entonces yo soy mi propio prototipo de belleza.

Que está en tendencia quitarse las bubis, ser demasiado delgada, el mundo puede ir pa’ donde quiera ir, yo voy pa’ donde yo quiero ir. A mí me hace sentir bien lo que yo veo que me gusta, yo soy yo, punto, nadie más está por mí ni Miss Mundo, ni la reina de Inglaterra, ni al de Francia, ni la modelo de Italia, nadie, yo soy yo jajaja, yo no soy Vicente para donde va la gente, no mi amor, yo soy única, mis gustos únicos y nadie se va a poner en los zapatos por mí, entonces simplemente que vivan, para los gustos los colores”, expresó.