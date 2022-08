La Segura mostró en video cuando se conoció con su novio y lo que sintió

La influenciadora ‘la Segura’ derrochó romanticismos en redes sociales luego de revelar la amorosa forma en que su novio Ignacio Baladan le pidió noviazgo oficialmente.

Tras el revuelo que causó su revelación entre sus millones de fanáticos, decidió compartir un video de cuando se conocieron.

La creadora de contenido reveló que todo se dio para hacer una colaboración en video, donde él viajó hasta Colombia a su casa, pues este vive en Perú, para grabar un clip de humor donde ambos tenían que besarse.

Debido a la escena que tenían y que además se habían acabado de conocer, se mostraron muy nerviosos para realizar dicha escena.

Estos momentos los compartió la joven en sus historias en su cuenta de Instagram, narrando el detrás de cámaras de lo que fue la grabación.

Primero dejó ver a los dos conversando un poco y lanzando algunos chistes.

“Todo comenzó así, creo que lo enamoró mi loca, diferente y patana forma de ser. Llevaba una semana de haberme parado de la cama (recuerdan mi leve enfermedad), literal no me dejó ni respirar la soltería jajajaja” , expresó la caleña.

Continuó mostrando que los dos decidieron ponerse en el papel de actores reconocidos para así hacer la escena profesionalmente y que el hecho de que no se conocieran no les jugara una mala pasada.

“A lo largo de mi recorrido como la segura en todos estos años siempre les he dicho, mis videos son lo más importante para mí y si en ocasiones me toca darme besos con alguien lo hago porque yo soy una actriz de Hollywood no descubierta. La gran diferencia es que nunca nadie me había gustado, creo que estaba nerviosita”, dijo.