La Segura sufrió tremendo susto de embarazo y así reaccionó su novio

La influenciadora ‘la Segura’ sufrió tremendo susto de un posible embarazo luego de que presentara un retraso.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la caleña narró lo que le sucedió.

“Hace dos meses y pico no me llega el periodo, pero cuidado que no estoy en embarazo, pero sí había una duda la verdad.

Aparte de los rumores inventados porque no había ninguna razón por la cual dijeran que yo estaba en embarazo, en realidad yo estaba pasando por algo que no tengo ni p*** por qué es, y es que no me llega el periodo por más de dos meses, ustedes ya me tenían sicoseada de tanta noticia y yo ‘¿será?’ Y una amiga me llamó y me dijo ‘me soñé que estaba en embarazo’ y yo ‘nooooo’ porque mi novio y yo estamos felices así y no queremos ser papás todavía”, señaló.