Con emotivo video, mamá de Egan Bernal dice “lo logré” tras su última quimio

El ciclista colombiano Egan Bernal y su familia se encuentran felices, luego que su mamá Marina Gómez tuviera su última quimioterapia para combatir el cáncer de mama, que fue descubierto semanas después del accidente que sufrió Egan en las carreteras colombianas.

Aunque la familia ha vivido momentos dolorosos este 2022 con el accidente de Egan y la enfermedad de doña Marina, también han recibido excelentes noticias. Pues Egan tras el fuerte accidente que por poco y termina con su vida, según relató el mismo ciclista, se ha recuperado satisfactoriamente y muy rápido. Y ahora su mamá celebra que tuvo su última quimioterapia y dice fuertemtente “lo logré”.

Por supuesto, la noticia de la última quimio había que celebrarla pues es una oportunidad más de vivir y de seguir compartiendo con las personas que se quieren. Y así lo hizo doña Marina, quien registró desde el momento en que salió de su casa, hasta que regresó con la felicidad de haber culminado esta etapa tan difícil de su vida.

La señora Marina Gómez salió en compañía de su hijo Egan y su novia, conocida en Instagram como Mafemotas. En la parte trasera de la camioneta escribieron muy grande “hoy mi última quimio” junto a un corazón. También tenía varios globos de colores tanto en el exterior, como en el interior.

En el centro médico, recibieron a la mamá del reconocido deportista colombiano con varios carteles donde se leía “lo logré”, “todo pasa”, “un nuevo comienzo”, “gracias” y “soy fuerte”. Al terminar de mostrarlos, la señora Marino agregó “…así como yo fui fuerte, muchas mujeres también podrán serlo para que al final todas podamos decir lo logré, gracias infinitas”.

Tras recibir la última quimio, doña Marina tocó una pequeña campanita como símbolo de que llegó al final de este complejo recorrido y puede tocar la campana de la victoria. Además, la mamá de Egan no dudo en manifestar su felicidad con todas las personas que se cruzaba de regreso a su casa.

Doña Marina se asomó por la ventana, con la campanita en mano y una bomba, escuchaba como las personas de los carros que iban a su lado hacían sonar sus bocinas para celebrar juntos la excelente noticia.

Al llegar a casa, su familia le tenía una linda sorpresa, la señora Marina recibió un ramo de flores y una bicicleta nueva pues al igual que su hijo le gusta recorrer las carreteras montada en un "caballito de acero".

Junto al video en el que doña Marina se mostró bastante conmovida y con el que seguramente más de un internauta también terminó con varias lágrimas, la señora Marina Gómez compartió un inspirador mensaje dedicado a las personas que están viviendo una enfermedad como el cáncer.

Además, la mamá de Egan quiso agradecer a todos los que la acompañaron en este proceso, así como enviar un mensaje esperanzador y de autocuidado, especialmente a las mujeres.

“Hoy solo tengo agradecimiento con Dios y con todas las personas que estuvieron ahí apoyándome, a cada uno de esos mensajitos qué me motivaban a seguir adelante.

El Cáncer no distingue clase social, sexo o edad. En mi caso me lo detectaron a tiempo y eso me salvó la vida.

Hoy quiero llevar ese mensaje de conciencia a cuidarnos, a practicar el autoexamen.

Y a las personas que ya están diagnosticadas decirles que siempre hay que luchar, qué si se puede.

La medicina, las ganas de vivir, el acompañamiento y amor de la familia son vitales para llevar este duro proceso. Pero con FE todo es posible”, fueron las palabras de la señora Marina en su cuenta de Instagram.