"Va a ser mi gótica de vida": mamá de Egan Bernal en primera quimioterapia

Hace un par de semanas Flor Marina Gómez, la mamá de Egan Bernal, reveló a través de sus redes sociales, que se estaba preparando para tener una dura batalla, pues los médicos le diagnosticaron que tienen cáncer de seno en etapa dos y que iba a comenzar a hacer el tratamiento para enfrentarlo.

“Les quiero compartir una batalla más que estamos viviendo, resulta que me detectaron cáncer de mama, en etapa 2. Quiero compartir este proceso con todos, especialmente con todas las mujeres que me siguen, ¿por qué?, porque quiero enviar un mensaje a las mujeres para que por favor nos cuidemos y nos hagamos el autoexamen”, afirmó Flor Marina en ese momento.

Y la semana pasada comenzó a realizar varias publicaciones en los que mostró parte de su proceso con el oncólogo y ahora, en su cuenta oficial de Instagram, Flor Marina le reveló a sus internautas su primera quimioterapia.

En su cuenta oficial de Instagram, Flor Marina publicó un video en el que aparece en la camilla de un hospital, explicando parte del procedimiento y asegurando que se encontraba muy nerviosa, pero destacó la labor del personal médico para tranquilizarla antes de que se realizara el procedimiento, el cual está tomando con la mejor actitud.

“No estoy sintiendo dolor en absoluto, es algo a lo que no hay que temerle, esto va a ser mi gótica de vida, cada vez que venga acá, va a ser mi dosis de vida”, dice La mamá de Egan Bernal, en el video.

Al publicar el video, Flor Marina Gómez aseguró que su proceso está en buenas manos y que afirmó que los médicos le dijeron que se sentirá débil y que se la caerá el cabello, pero que esos son cosas superficiales, porque ahora su prioridad es estar sana, tener vitalidad y sabe que su cabelló, volverá después.

“¡Sé que estoy en buenas manos y confío en mi proceso! Hoy me dijeron que poco a poco me sentiré débil, tendré la piel deshidratada, se me caerá el cabello, las cejas y pestañas, ¿pero saben? todo eso son cosas superficiales que en algún momento volverán, mi prioridad es estar sana y tener vitalidad. Gracias por sus oraciones”, escribió al realizar la publicación.