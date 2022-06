Mamá de Egan Bernal explicó su evolución en redes

Han sido muchas las pruebas que ha experimentado la familia de Egan Bernal, teniendo en cuenta el accidente que sufrió el reconocido ciclista en las vías de Cundinamarca este año. Asimismo, hace pocos días el oriundo de Zipaquirá confirmó que su madre, Marina Gómez, se encontraba batallando contra un cáncer de mama.

Tras el hecho, sus seguidores se han solidarizado con el joven, ya que no es un secreto que esta es una de las pruebas más duras que enfrentará en la vida.

Además, Marina compartió hace un poco un video, en donde se aprecia que se bajó considerablemente su cabello, teniendo en cuenta el proceso de quimioterapia enfrentado.

Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias, escribió.