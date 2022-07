Mamá de Andrea Valdiri le dedicó emotivas palabras en su cumpleaños

Carmen Valdiri, mamá de la influenciadora Andrea Valdiri, le dedicó un emotivo mensaje en marco de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores, compartió una vieja fotografía de ella lactando a la bailarina cuando era una bebé.

Allí aprovechó para dedicarle amorosas palabras por un año más de vida.

“Hoy no es un día normal, hoy es una fecha especial donde me convertiste en madre por 3a vez, después de 10 años te convertiste en la muñeca de Fairuz y Shujam, llenaste con tus travesuras nuestro mundo de alegría, desde niña tríense un corazón lleno de gratitud, eras la consentida de la familia, la última nieta e hija de la época, solo le pido a Dios que siempre mande Ángeles a tu alrededor , que cuide de ti tus hijas y tu esposo, me siento orgullosa de ti, te amamos, tus hermanas, sobrinas padres y familia amigos y conocidos, que Sigas cumpliendo muchos más te amo hija”, escribió en la descripción de la publicación.