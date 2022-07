Andrea Valdiri habló sobre el esfuerzo de los creadores de contenido

Recientemente la influenciadora y bailarina profesional barranquillera Andrea Valdiri se mostró por medio de sus redes sociales para enseñar el compromiso y creatividad que su esposo Felipe Saruma le pone a cada uno de sus videos y aprovechó para hablar sobre el esfuerzo que hay detrás de cada creador de contenido que existe en el mundo digital.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la también creadora de contenido se mostró a bordo de su automóvil para hablar con sus seguidores sobre este tema que ella considera bastante importante, ya que existen muchas personas que creen que la creación de este material audiovisual es tarea fácil y que el dinero que ellos ganan, es también dinero fácil.

Lo primero que destacó Valdiri fue el hecho de tener que liderar un equipo de varias personas y al mismo tiempo crear los guiones para que todo el trabajo se realice con total éxito.

“Te voy a tocar un tema que de pronto me incomoda y es todas esas personas que nos señalan y dicen que los generadores de contenido y los influenciadores se ganan la plata fácil. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo voy a hablar de las personas que de verdad le metemos el alma. Somos responsables y la mayoría no son malos, porque el tener esas alianzas comerciales, el trabajar con empresas, el crear todos los días un contenido diferente, el tener y manejar un equipo de trabajo tan grande, créanme que no es fácil y esto sí es un trabajo que tiene valor. Entonces, Machi, si fue tan fácil todo el mundo lo hiciera”.