Los memes que dejó Andrea Valdiri al entrenar caballos

El contenido diferencial que Andrea Valdiri ha estado publicando se está basando en sus días, en esos momentos de familia que pasa llenos de mucha diversión, es por eso que muchos de sus seguidores además se divierten por esos momentos donde se puede ver a la influenciadora siendo feliz, pero al mismo tiempo siendo ella, sin filtros ni protocolos.

Es por eso que sus más recientes historias publicadas en su cuenta de Instagram, la influenciadora dejó a todos con la boca abierta pero también les sacó sonrisas al dejarse ver entrenando caballos. Primero, se ve a Andrea Valdiri compartiendo con sus hijas, quienes disfrutaron de los animales y además se mostraron contentas dándole de comer a cada uno de los animales que formaban parte del lugar donde estaban compartiendo en familia.

Pero tiempo después, Andrea Valdiri decidió aparecer entrenando a un caballo, haciendo con él algunas piruetas y que así fuera mucho mejor en sus rutinas, pero al parecer no es lo de ella y de entrada no le fue muy bien. Sin embargo, no dejó de intentarlo, pero los resultados no fueron positivos del todo, aunque la verdad sí hubo momentos donde ella dejó sorprendidos a todos.

Memes por Andrea

Andrea Valdiri apareció tiempo después cansada, y de mal humor al ver que no podía y que esa gestión no era lo de ella, se sienta en una silla de una forma muy particular y luego se deja ver haciendo otros gestos y caras que se prestaron de inmediato para generar memes en las redes sociales que además ella no dudó en compartir en las de ella.

En una aparece Andrea Valdiri sentada de forma original, y hacen un chiste de cómo creen las suegras que son sus nueras, y como en realidad son. Mientras que luego se dejó ver uno de la cara que pondrían cuando le buscan problemas en la calle.

Otros más compartieron la influenciadora en sus redes sociales que generaron mucha gracia entre sus seguidores y entre ella porque los compartió y dejó saber que a sus seguidores no se les escapa nada.

No es la primera vez que Andrea Valdiri comparte este tipo de contenido donde sus miles de seguidores se dejan ver haciendo de ella memes, sobre todo porque ella también se divierte y porque considera que es un gesto gracioso, pero de amor por parte de ellos, quienes no la pierden de vista y esto la hace muy feliz.

