Andrea Valdiri destacó la creatividad de Felipe Saruma y envió mensaje a los haters

La bailarina profesional Andrea Valdiri reapareció en sus redes sociales para enseñarle a sus cientos de seguidores el compromiso que su esposo Felipe Saruma le pone a cada uno de sus contenidos digitales para que estos sean de calidad y aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que los critican por vivir de esto.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la influenciadora compartió parte de las grabaciones que estaban realizando el día de hoy desde muy temprano, tanto que el ruido no la dejó dormir.

Según se puede ver en el audiovisual, Felipe Saruma se encuentra con todo su equipo de trabajo llevando a cabo una difícil toma en la que uno de los jóvenes debe permanecer atado de pies mientras cuelga de una cuerda sujeta a un balcón.

Al ver esto, Andrea manifiesta que no puede creer que los jóvenes realicen este tipo de tomas cuando existe los efectos especiales que se agregan durante la edición, tanto así que los comparó con Netflix al manifestar que ni la plataforma de streaming se atrevió a tanto.

“Nena, yo aquí desde mi casa tratando de dormir desde las seis de la mañana y Felipe tirando los pelaos desde el segundo piso. Nena, mira, ni Netflix se atrevió a tanto, mira eso. Él y sus inventos de sus videos. Dios mío, señor”, manifestó la influenciadora mientras grababa desde la ventana de su habitación.

UN MENSAJE PARA LOS HATERS

Luego de enseñar parte del proceso que hay detrás de los increíbles videos de su esposo, Andrea Valdiri decidió enviar un mensaje a las personas que se atreven a decir que en Colombia no hay creadores de contenido y que las personas que trabajan con redes sociales se ganan el dinero fácil.

“Esto es lo que verdaderamente hay que aplaudir y no las polémicas. De verdad, les voy a decir algo, o sea, hoy quiero felicitar a mi querido marido. Que bello, me siento tan orgullosa de ti amor, porque en serio, en Colombia se atreven a decir que no hay creadores de contenido. Momentico, momentico, que aquí lo que hay es talento hermana (…) y les voy a decir una cosa, esto es un esfuerzo grande que muchos no ven… ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú que criticas tanto! ¡Hazlo tú pa’ ver! (Risas) Hey, esto no es fácil, tener creatividad”, manifestó la ifleunciadora.

