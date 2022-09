Maluma rompió miles de corazones al sorprender a una mujer con un beso

El cantante antioqueño Maluma recientemente puso a suspirar a sus más de 62 millones de seguidores en la red social de Instagram durante la celebración de Amor y Amistad, al posar en medio de la naturaleza y él vestido de verde, muy a tono con el paisaje que lo rodeaba.

Junto a la imagen, el colombiano escribió “feliz día mamacita”, y sólo con estas palabras y usando sombrero blanco, Maluma recogió casi 700 mil reacciones y una lluvia de corazones de internautas enamorados del cantante.

Ahora, el artista sorprendió aún más al besar repentinamente a una mujer rubia. En las redes dicen que es su novia, Susana Gómez, quien se encontraba disfrutando de la vista. Sin embargo, en el video no se le ve el rostro y Maluma le tapa la cara mientras él presuntamente la besa.

De esta forma, con ese romántico momento que dejó a más de uno suspirando y con los ojos enamorados, Maluma sigue promocionando el lanzamiento de su próxima canción ‘Junio’, el jueves 29 de septiembre.

“Tal parece que estoy encontrando a la indicada… “JUNIO” 9/29”, escribió Maluma junto al video, en el que primero pide silencio y luego acelera el paso para abrazar a la hermosa mujer por la espalda y robarle un beso.

En menos de 12 horas, el cantante sumó más de 800 mil reacciones, entre likes, comentarios y emoticones. Varios seguidores expresaron lo emocionados que están con el lanzamiento del sencillo y aplaudieron al cantante.

Además, varios fans de Maluma manifestaron los celos que sintieron al ser testigos de ese amoroso momento y lo mucho que quisieran un beso de él. En cambio, otros lo felicitaron por su pareja y elogiaron su amor.

Una gran parte de los comentarios son de internautas que aseguraron que el intérprete de ‘Sobrio’, ‘Felices los 4’ y ‘Cuatro babys’ les dejó el corazón roto al besar a esa mujer.

“O sea feliz por ti pero no feliz porque ojalá fuera conmigo):”, “Mi corazón está roto en estos momentos”, “Yo también quiero beso”, “Cásense de una vez y tengan hijos!”, “…y nada chicas, así fue como me enteré que me engañaba”, “quiero ser ella”, “Me encanta esa muchacha! Culta y no hace tanta bulla. se nota q ni le importa la popularidad”, “No es gracioso (emoticones de caras llorando), pero si te hace feliz bienvenida jajajajjajaj”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los seguidores en la caja de comentarios del video posteado por Maluma en su cuenta de Instagram.