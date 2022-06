Por primera vez, Maluma publicó foto con su novia en Instagram

El cantante Maluma se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum titulado “The Love & Se* Tape”, el cual contiene ocho canciones.

Tras su lanzamiento decidió estrenar el video musical de “Nos Comemos Vivos” junto al artista Chencho Corleone, el cual suma más de tres millones de reproducciones en YouTube con pocos días de haberse revelado.

Para incentivar a sus fanáticos a escuchar su sencillo musical y su disco completo, decidió compartir un curioso carrusel en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 62 millones de seguidores.

Primero se dejó ver bailando de manera exagerada desde su casa al ritmo de “Nos Comemos Vivos”, mientras su perro Buda lo observaba.

Continuó revelando las imágenes de la portada de su álbum y la lista de las canciones.

Maluma presume un poco más a su novia Susana Gómez

Sin embargo, la que más llamó la atención fue la última fotografía en la que se dejó ver muy enamorado, dándole un apasionado beso a su novia, siendo esta la primera fotografía que publica de ella en su feed en esta red social.

Si bien allí no se ven muy claros debido al ambiente del lugar, el cual es bastante oscuro, se puede apreciar que es él con su novia por sus siluetas y algunos detalles.

Para confirmarlo, la mamá del cantante dio a conocer un carrusel con varias instantáneas del mismo momento, donde se muestra posando con la joven y allí se aprecia que tiene la misma ropa.

“THE LOVE AND SE* TAPE” ya está en la calle y el cuerpo lo sabe… ¿Cuál es su favorita? Los leoooo !! (estoy seguro que nadie le mete como yo)”, escribió Maluma en la descripción de su publicación haciendo referencia a sus pasos de baile.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y miles de comentarios al respecto.

“El mejor post", "la último foto me rompió el alma por completo", "nos comemos vivos", " deja de restregarnos ya a la parienta, que nos hace sufrir más", "fantástico", "la última foto, por Dios, los amo", "respeto", "no existe hombre más perfecto en este mundo", "mi amor", "nos encanta la coreografía", "me encantas", "la última foto, nooo", "me enamoré de la última foto", "guapo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, el artista suele ser muy reservado con este romance, luego de la mediática relación con la modelo Natalia Barulich.

