Maluma es captado con su novia y le recuerdan que llevó a su ex al mismo lugar

El cantante Maluma fue captado por un paparazzi en medio de las Islas Baleares, Formentera, España, disfrutando de un merecido descanso junto a su novia Susana Gómez.

En las imágenes se ve al artista lucir una pantaloneta de colore y a la joven un traje de baño de color negro, con el que logra dejar al descubierto su figura.

Allí los dos están hablando y compartiendo un romántico momento bajo el sol.

Cabe recordar que, fue finales del año 2021 que el intérprete de “Mojando Asientos” confirmó su relación con Susana Gómez, con quien ha preferido mantener su relación en su privacidad, exponiéndola muy poco públicamente.

Aunque, es importante señalar, que desde que reveló su noviazgo, cada vez que tiene la oportunidad de expresarle lo mucho que la ama lo hace, tal y como lo hizo en su exitoso concierto en la ciudad de Medellín, donde le hizo una dedicatoria previamente a interpretar su canción “ADMV (Amor de mi vida)”.

“Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo mi vida, te amo”, expresó, provocando revuelo entre sus fanáticos.

Tras esta revelación, la famosa pareja logró varios comentarios donde los llenaron de halagos por esa gran relación que tienen, que, aunque no revelen mucho, dejan entrever lo enamorados que están.

“Son mujeres normales sin operaciones ellos siempre escogen las más sencilla", "que divina esa naturalidad", "Ella es tan divina tan sencilla y natural", "Hermosa, real, Divina", "Me encanta ! Definitivamente la belleza natural irradia", "Es hermosa natural", "Hermosos!!! Con una mujer real… me encanta esta pareja", "Me encanta ella se ve súper sencilla", "bonitos....ella se ve muy natural", "Ella se muy sencilla, autentica y natural, él como siempre y lo que si le digo a ella es que disfrute hasta que el niño decida cambiar", "bellos", "lindos", "Súper linda, las mujeres naturales son hermosas", "Me encanta, natural”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron.

Fans recordaron que hizo el mismo plan con su exnovia Natalia Barulich

Sin embargo, algunos internautas no tardaron en recordar que, en el año 2019 también disfrutó del mismo plan en el mismo lugar con su expareja, la modelo Natalia Barulich, donde varios medios confirmaron que se encontraban allí y capturaron algunas fotografías de los dos.

