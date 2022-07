Maleja Restrepo fue sorprendida con comparación de su relación

La actriz Nataly Umaña a quien actualmente vemos en la pantalla de Nuestra Tele en Dejémonos de Vargas dándole vida a Alejandra Misas, la mejor amiga de Valentina Restrepo (Margarita Muñoz), una mujer que siempre está al día en tendencias de moda y que para ella su físico es lo más importante, por eso, se la pasa haciendo ejercicio y sometida a estrictas dietas.

La talentosa actriz ibaguereña será una de las celebridades del próximo concurso del Canal RCN Duro Contra el Mundo, programa que se encuentra alistando motores para aterrizar en las noches de los fines de semana de Nuestra Tele, programa que será conducido por la talentosa presentadora Maleja Restrepo, y que contará con la narración de Frank Martínez y Jhonatan Hernández, junto a los dos capitanes de equipo, Chicho Arias y Adrián Parada.

Precisamente fue la caleña Maleja Restrepo la que compartió a través de sus historias de Instagram el momento que se encontraba dentro del set de grabación del concurso junto a Nataly, con quien estaban bromeando, pero en un momento la actriz le confesó que siempre que le mencionaban a Tatán o a Maleja se los imaginaba en picante situación.

Maleja expresó a través de sus historias que la actriz le había hecho una reveladora confesión, algo que, ella calificó como algo muy bueno, pues al indagarle a Nataly por lo que le había dicho fuera de cámaras la actriz decide responder que siempre que piensa en ellos se los imagina intimando.

Estoy pensando en Maleja y Tatán y solo me los imagino teniendo relaciones como conejos, no me los imagino haciendo nada más.