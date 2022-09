Madonna lanza video junto a Tokischa y divide las opiniones de sus fans

La cantante Madonna, también conocida como la ‘Reina del Pop’, y Tokischa nuevamente son centro de atención en las redes sociales por cuenta de sugerentes imágenes en las que ellas son protagonistas.

La artista estadounidense lanzó el video musical de ‘Hung Up on Tokischa’, un remix de la exitosa canción del 2005 y con la que Madonna recibió varios reconocimientos. El clip fue grabado en las calles de Nueva York junto a la rapera dominicana, y las imágenes del detrás de cámaras le dieron la vuelta al mundo.

Madonna había anunciado que el lunes 19 de septiembre sería el lanzamiento del video, que miles estaban esperando, pero no fue así. La propia Tokischa fue quien le preguntó a Madonna en Twitter por el video y, basada en el estilo con el que se plasmó la canción, la cantante estadounidense respondió: "Llega mañana, Mami... Estamos buscando más planos de tu c*?o".

it’s coming out tomorrow Mami~~ just looking for more shots of your culo 🌶🌶🌶. 🔥 @tokischa_ https://t.co/h3da7CdSw4