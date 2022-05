Luly Bossa explica por qué no puede salir a la calle con su hijo

En su cuenta de Instagram con más de 550 mil seguidores, la reconocida actriz colombiana, Luly Bossa, publicó un video en el que explicó las complicaciones que se le presentan si quiere salir con su hijo a la calle.

Luly, quien recientemente llenó de piropos a sus seguidores, ha sido una artista famosa que nunca ha ocultado la enfermedad que sufre su hijo y que, por el contrario, trata de concientizar a los internautas sobre las consecuencias de ésta.

En el video se explica, claramente, que salir con Angelo, el hijo de Bossa, es un proceso bastante pesado y largo, pues se deben tener en cuenta a más personas que lo ayuden a bajar de su habitación, entre otras condiciones.

“Pues la logística, conseguir las personas que me bajen, se necesitan cuatro hombres, me tienen que cargar entre los cuatro, en una silla […] y luego toca, después de bajarme, pasarme de la silla al carro, salir, llegar al centro comercial, bajarme…” explicó el propio Angelo.

En la descripción del video, Luly explica lo indignada que está con la corrupción porque muchas veces es eso lo que no permite que Colombia tenga una logística para salir con su hijo con tranquilidad.

“Esto es algo que me escriben internamente. Por qué no sacas a Angelo, bueno aquí va. La logística es difícil porque no tenemos ese transporte de puerta corrediza con adaptación para montarlo. Siempre nos toca buscar o pagar para que ayuden. Colombia no está diseñada para ayudar al discapacitado. Colombia preciosa no tiene rampas, o bueno, los que se supone deben hacer la infraestructura para que las cosas funcionen para todos, no lo hacen” expresó.