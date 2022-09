Luisa W sobre el ataque entre mujeres: "¿qué tienen en su corazon?"

La creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas al enviar un poderoso mensaje en sus redes sociales, sobre todo a sus seguidoras, que según ella, no están preparadas para ser empáticas en tre su género ya que contrario a ello, se centran en criticar y destruir el autoestima de otras mujeres.

Es por ello, que quiso hacer una reflexión sobre el tema y abrir varios interrogantes a sus fanáticas al respecto, donde les cuestionó sobre las verdaderas motivaciones que tienen para destilar ese energía negativa con otras mujeres.

"Vamos a hablar algo seriamente y es que yo analizando varios comentarios de algunas seguidoras en mi perfil, me quedo impresionada como muchas no están preparadas para ser empáticas con otra mujer, yo siento que las mujeres estamos en una lucha constante de respetarnos unas a otras, de apoyarnos unas a otras y de tener empatía unas con otras, pero siento que unas mujeres no están preparadas para eso", expresó la antioqueña.