Luisa Fernanda W antes de la fama: cómo se veía y a qué se dedicaba

La influenciadora y empresaria paisa Luisa Fernanda Cataño Ríos, más conocida como Luisa Fernanda W, antes de alcanzar la fama, pasó por varios trabajos durante años para lograr todo lo que ha conseguido, según reveló ella misma a través de sus redes sociales.

Luisa Fernanda W antes de la fama pasó por varios trabajos

“Les voy a decir algo y es de todo corazón. Todo lo que yo he conseguido en mi vida lo he conseguido con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo empecé desde cero, yo también fui empleada antes de que estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de generar ingresos por redes sociales", relató Luisa Fernanda W a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, en la que tiene más de 17 millones de seguidores.

La antioqueña agregó que "a mí me tocó aprender siendo empleada y para yo darme gusto, hoy día me toca ahorrar mucho. Si yo me quiero dar gusto a mí me toca ahorrar y sí tengo mi negocio, mi marca, mis ingresos por redes sociales gracias a Dios y a mi esfuerzo, pero no crean que eso ha sido fácil”.

Luisa Fernanda W antes de ser dueña de un restaurante tuvo mucha disciplina

“Como les digo, yo también fui empleada y a mí me parece maravilloso ser empleado porque uno aprende mucho y uno a poco a poco, va escalando. Pero también está en tu visión, en tu misión y en tu disciplina. Yo estoy acá gracias a eso, a mi disciplina. Yo llevo mucho tiempo en esto, trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería, mejor dicho”, contó Luisa Fernanda W.

Entre los emprendimientos que tiene la paisa está un restaurante mexicano ubicado a las afueras de Bogotá, una aplicación que acerca a las celebridades con sus fans y una marca de maquillaje propia. A pesar de que no ha tenido éxito en todos sus proyectos, los mencionados anteriormente han tenido una gran acogida entre sus seguidores y ella continúa creando contenido digital.

Luisa Fernanda W antes de los retoques estéticos y en fotos

También a través de su cuenta en Instagram, la influenciadora y empresaria reveló con varias imágenes cómo se veía Luisa Fernanda W antes de los retoques estéticos a los que se ha sometido.

"Me amo en todas mis facetas", escribió Luisa Fernanda W en la publicación que acompañó con la canción Ojos Marrones del cantante venezolano Lasso. La emprendedora mostró una foto de su niñez, algunas de su adolescencia y continuó hasta que empiezan a notarse los cambios de los retoques estéticos.

Seguidores de la influenciadora aprovecharon la sección de los comentarios para elogiar tanto la apariencia de Luisa Fernanda W antes de la fama como en la actualidad.

Luisa Fernanda W antes y después igual de hermosa, según sus fans

"Hermosa como sea", "siempre has sido un bombón", "Máximo es igualita a ti de niña" y "eres hermosa desde siempre pero veo mucha sufrida que le disgusta la belleza y amor propio en otras mujeres. Qué lástima" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la emprendedora paisa.

Luisa Fernanda W antes de lucir como en la actualidad se sometió a varios retoques para estilizar tanto su figura como su rostro, ella admite que tiene dos aumentos de busto y una rinoplastia, aunque muchos rumoran que serían más los procedimientos por los que habría pasado la influenciadora. Especialistas incluso hablan de bichectomía, retoque abdominal y aumento tanto de pómulos como de labios.

