Luisa Fernanda W mostró su look para barrer y generó polémica

Lo volvió a hacer. Luisa Fernanda W publicó contenido en sus redes sociales que desde sus inicios dio mucho de qué hablar, y son esos cambios de looks que ella usaría para ciertas situaciones de su vida.

En este caso, la influenciadora dejó a todos con la boca abierta al dejarse ver luciendo un look muy a su estilo, para barrer y hacer las labores de su casa, pero también para empezar la semana con la mejor actitud.

En el video se puede ver a Luisa Fernanda W llegando a su casa, y recibiendo un mensaje de uno de sus miles de seguidoras, quien le pide este cambio y ella no duda en acatarlo. Pero lo que más impresionó es que aun estando embarazada decidió incluso mostrar su embarazo con un top negro ajustado, un pantalón también ajustado en el mismo color y unos lentes de sol que le dieron un toque muy sofisticado.

El video de inmediato se volvió viral y hasta dividió opiniones como es costumbre en este tipo de videos que sube la influenciadora en sus redes sociales. Y es que, para muchos, el estilo de Luisa Fernanda W es muy original y lo usarían, mientras que para otros les parece exagerado y hasta subido de tono, porque consideran que por ser mamá y ya estar en una relación estable no debería vestirse de la forma en la que lo hace.

Es por eso que muchas veces la influenciadora ha dejado saber que su estilo y sus looks no tienen nada que ver con lo que ella sea en sus otros roles, porque eso no la define, sin embargo también ha dejado que muchos comenten y que piensen sobre ella, mientras que ella decide responder con este tipo de contenido que de inmediato se vuelve viral en redes sociales.

Luisa siendo Luisa

“Te ves hermosa como sea”, “yo también me visto así hasta para hacer oficio”, “la embarazada más hermosa”, “Lu, todo te luce”, “el embarazo te tiene más mamacita”, “muy hermosa, Lu”, fueron parte de los comentarios, pero también hubo quienes aseguraron que Luisa Fernanda W no hace oficio ni ninguna labor del hogar en su casa.

Pero ella decidió no quedarse callada y también responder a quienes la critican, por eso, una de sus respuestas se volvió viral, porque ella aseguró que sí lo hace, y quienes la conocen saben cómo es con la limpieza y su casa, pero que en caso de que no fuera así, no es motivo de comentarios porque no es responsabilidad de nadie cómo ella maneje su vida y su tiempo.

