"Que embarazos tan distintos" Luisa W sobre lo duro que ha sido su segundo embarazo

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W sigue apoderándose de las tendencias digitales tras confirmar su segundo proceso de gestación y recientemente, el sexo de su segundo bebé: Domenic, quien llegó para sumar el tercer hombre de su casa, tal y como ella lo intuía desde los comienzos de su embarazo.

Recordemos que mientras Luisa creyó que su segundo embarazo también era de un niño, su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, confiaba en que sería una niña, porque los síntomas de este segundo embarazo han sido muy duros para Luisa, contrario a como vivió el proceso con su primogénito Máximo. Esto también hizo que las apuestas por el sexo de su bebé, se inclinaran hacia una niña.

Para ratificar lo diferente que ha sido este embarazo y para demostrar que los síntomas continúan, la también cantante aprovechó gran parte de sus historias de Instagram para filmarse desde la cama y relatar a detalle lo que estaba sintiendo.

"Les quiero grabar un tutorial de maquillaje y claramente no me he maquillado pero tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas, hoy es de esos días en que no me puedo parar de la cama pero me quiero parar y grabarles contenido así como entretenidito, pero de maquillaje, les voy a hacer un maquillaje con productos cremosos, pero necesito que se me quiten estas naúseas", expresó Luisa.