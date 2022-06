El look de Luisa W para revelar el sexo de su hijo que enamoró

Ayer, las redes sociales se convirtieron en el epicentro donde circuló una noticia muy importante para la pareja que conforman Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, el sexo de su bebé.

El momento fue anunciado días antes por los miles de seguidores que tienen cada uno, y además por sus familiares más cercanos quienes estarían en una gran celebración que se hizo en el restaurante que les pertenece a ambos.

Y aunque todos estaban esperando que fuera niña, Luisa Fernanda W prefirió ser quien optara por la opción de niño. Para esto decidió no ir ni de rosado, ni de azul, aunque en días anteriores contó que se iba a ir por la opción de niño porque la mayoría esperaba la niña en ambas familias.

Pero no, Luisa Fernanda W prefirió irse por el tono blanco en todo su look, incluso en los detalles. Lució un traje blanco, un vestido largo que además le dejaba mostrar su barriga de más o menos cuatro meses de gestación. Pero también lució unos tacones con detalles en brillo, pedrería y más, que acompañó con un bléiser en los mismos tonos claros y hasta unos lentes de sol blancos. Su cabello lo recogió pero llevó una larga melena que dejaba ver en detalle su maquillaje, pero también sus prendas donde el brillo tampoco podía faltar.

Todo esto con un bolso también en los mismos tonos blancos, pero con detalle en dorado que le hizo el juego perfecto a su look. Y no solo ella, sino que Pipe Bueno, su pareja y padre de sus dos hijos también optó por ese color para llevar imparcialidad a su fiesta.

Un niño deseado

Y aunque muchos deseaban la niña, será un niño el nuevo miembro de la familia. Ante esto y el sofisticado look de Luisa Fernanda W los comentarios no se hicieron esperar. Y no es para menos, pues muchos destacaron su elegancia para ir a esta gran cita de amor.

Mientras que otros le dijeron que debió irse de azul porque el instinto materno nunca falla, y aunque en su momento habló de querer una niña, al final ella contó que se iría por el equipo de niño porque sentía que sería niño y porque quería dejar que el resto de la familia fuera por la niña.

Ella ha dejado en sus redes detalles, de su look, de la decoración y hasta de los momentos más especiales que vivieron en familia, pues vale la pena destacar que las mamás, las hermanas y familiares más cercanos estuvieron en primera fila para saber el sexo del nuevo miembro de la familia y sin duda esperarlo desde ya con mucho amor.

