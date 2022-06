Luisa W presumió con gran sopresa su pronunciada barriguita

La creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales en las últimas horas al conocer y revelar públicamente el género de su segundo bebé, que fiel a lo que ella pensaba, será otro hombrecito que llevará por nombre Domenic. Recordemos, que hace tan solo unas semanas reveló que sí estaba esperando su segundo hijo, fruto del amor con su actual pareja, Pipe Bueno, actual protagonista de la producción de Canal RCN: Te La Dedico.

Recordemos que la revelación de sexo fue organizado por la hermana del cantante de música popular, quien era la única que conocía si su sobrino sería niño o niña. Para darlo a conocer a la pareja, familiares y sus millones de seguidores, organizó un lujosos evento en las instalaciones de Rancho MX, el restaurante de comida mexicana de los artistas.

Tras casi un mes de haber anunciado su embarazo, la también empresaria se mostró muy sorprendida por el progresivo y rápido crecimiento de su pancita, que según ella, fue solo cuestión de confirmar la noticia públicamente, para que comenzara a crecer desmesuradamente.

"Hoy me levanté pensando cuánto habré subido de peso, vamos a ver, esperen, uy juepucha y tengo el celular en la mano...bueno, me he subido dos kilos, dos kilos y medio más o menos", dijo Luisa, mostrando que actualmente está pensando 52,7 kilogramos.