Luisa Fernanda W reveló detalles sobre su parto

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W está viviendo las últimas semanas de se segundo embarazo que como bien lo ha hecho saber, han sido bastante complicadas. De hecho, reveló que en comparación con la gestación de Máximo, este segundo embarazo si se ha tornado muy difícil en cambios físicos, hormonales, de salud, etc.

Es por ello, que la atención de los internautas se ha centrado mucho en ella y su proceso clínico, tanto, que la propia paisa quiso habilitar la famosa dinámica de preguntas, para responder los interrogantes más comunes, entre ellos, cómo se siente actualmente.

Me siento muy feliz cuando preguntan cómo me siento, hoy me siento muy bien, por eso estoy aquí interactuando con ustedes porque mi semblante está como bien...