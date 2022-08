Luisa W compartió consejos para quienes están iniciando en redes

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al crear un extenso video dedicado a quienes sueñan con iniciar una carrera en redes. Recordemos que ella con más de diez años de experiencia, se consolidó como una de las influencer más importantes del país cafetero.

Fue por ello, que quiso compartir lo que desde su experiencia le ha resultado útil, para que las personas que están iniciando tengas buenas bases.

Si tienes tu proyecto en redes sociales, deja de sentir presión por la cantidad de likes, por los comentarios, por las reproducciones, por los seguidores y te voy a decir por qué: la clave de las redes sociales está realmente en la constancia que le pongas a tu contenido...

Sus palabras no quedaron ahí y continuó recordando que ella lleva aproximadamente entre 10 y 12 años creando contenidos para las diversas plataformas digitales y que a pesar de ello, no todo su contenido ha sido viral, de hecho, recordó que para sus incios no la veía nadie, ni su familia y ni siquiera sus amigos cercanos.

Sin embargo, atribuye que el éxito que logró con su trabajo digital se lo debe a la constancia que tuvo y fue así, como un día sin esperarlo, uno de sus videos se hizo viral y cuando esto sucedió, empezó a crear su comunidad, misma, que desde entonces ha sabido cuidar y multiplicar.

Luisa W sobre como mantener vigente en las redes sociales

Aprovechó su ejemplo para recordar que muchas de las personas que se vuelven virales y en su momento famosas por un video, muchas veces terminan pasando al anonimato porque no aprovecharon su momento para darse a conocer aún más con contenidos de valor.

Los terminan olvidando porque no son constantes con su contenido y no crean una audiencia fiel y para crear esa audiencia fiel, tienes que tener claro quién eres y qué quieres mostrar en tus redes sociales. Después de tener claro estos puntos, de tu saber qué quieres mostrar en tus redes sociales, lo que tienes que hacer es crear, publicar y hacerlo constantemente.

Por si fuera poco, quiso mostrar un ejemplo real desde su cuenta personal, donde cuenta con más de 17 millones de seguidores, evidenciando que casi que todos los días alimenta su perfil con contenidos de belleza, moda, entre otros y que como pueden verificar en sus reproducciones, comentarios y "me gusta", hay unos que acumulan millones de seguidores, mientras otros, tiene menor alcance.

