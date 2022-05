Luisa Fernanda W habló por primera vez sobre el presunto embarazo

La creadora de contenido y ahora empresaria Luisa Fernanda W viene siendo tendencia nacional desde hace varias semanas, por el supuesto proceso de gestación que está viviendo por segunda vez, según lo han afirmando diversos internuatas, tras ver una inusual pancita en algunos de sus últimos post y síntomas anímicos y físicos, que ella misma ha exteriorizado públicamente en su redes sociales.

Tras esto, los rumores no han parado de avivarse, sobre todo, con cada detalle o "pista" que suelta la antioqueña, quien tampoco se ha preocupado por confirmar o desmentir las especulaciones. Sin embargo y para sorpresa de muchos, aprovechó su más reciente dinámica de preguntas pra romper su silencio al respecto.

Internauta le preguntó a Luisa W si estaba embarazada y esto respondió

En las últimas horas la ahora cantante habilitó la famosa dinámica de preguntas, donde se comprometió a "chismosear" sobre cualquier tema que estos plantearan. Desde luego, estos no perdieron oportunidad para preguntarle sobre el tema más sonado del momento sobre el supuesto embarazo."Estamos ansiosos por saber si estas esperando otro baby", preguntó un internauta, a lo que Luisa aprovechó este interrogante para romper su silencio.

Me parece hermosa la gente con buena vibra, pero hasta yo creo que es la presión de la misma gente, lo que a uno como que no lo deja y uno dice, "si estoy o no estoy embarazada, ¿por qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos?"

Sus palabras no quedaron ahí y continuó diciendo que si está realmente embarazada, lo contará cuando decida hacerlo con "bombos y platillos" y de manera cómoda y no por los constantes acosos de la gente. Recordó que un proceso de gestación es algo que no se puede ocultar, por lo que el tiempo siempre dará o no la respuesta que tantos esperan.

Luisa Fernanda W sobre Yailin la Más Viral

Dentro de esta misma dinámica de preguntas, otro seguidor le preguntó sobre cuál era su opinión respecto a una de las mujeres más sonadas del momento: Yailin La Más Viral, actual pareja de Anuel AA, ¿qué dijo?

"No me gusta opinar acerca de las persona, osea, ¿en qué aporta mi opinón?, la verdad, prefiero no opinar", respondió.

