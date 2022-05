El video por el que fans siguen reiterando supuesto embarazo de Luisa W

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, viene siendo tendencia nacional desde hace varias semanas, tras los fuertes rumores de un nuevo embarazo, motivados por algunas poses y clips donde algunos evidencian pancita y por los cambios hormonales y emocionales que la propia empresaria ha confesado públicamente.

Tras esto, la antioqueña no se ha preocupado por confirmar o desmentir las especulaciones, ya que como bien lo expresó desde el proceso de gestación de Máximo, el tiempo les dará o no la razón en este tipo de casos.

Luego que de dar a conocer que no ingirió nada de licor en el sonado concierto de Maluma, la ahora cantante sigue aviviando los rumores de un nuevo bebé en camino, con sus más recientes historias, donde no solo habló de los cambios que tuvo al estar embarazada, sino que dio algunos tips para quienes esten en ese proceso de gestación actualmente.

"Yo les voy a compartir en esta siguiente historia, los productos que a mí me suspendieron durante el embarazo, que me dijeron esto no se puede usar en el embarazo, se los voy a compartir, igual no soy médico, ni dermatóloga, pero les voy a compartir lo que a mí me suspendieron", dijo Luisa, mientras mostró una lista de sus restricciones, sin embargo, aconsejó consultarlo con el médico de cabecera para evitar contraindicaciones.