"Son preciosos": Luisa Fernanda W sobre vender fotos de sus pies

La creadora de contenido y ahora empresaria Luisa Fernanda W viene apoderándose de las tendencias digitales tras una serie de noticias que giran en torno a su supuesto embarazo, rumores, que cada vez se hacen más fuertes por algunas poses donde seguidores denotan la pancita un poquito salida y por algunos comentarios que ha hecho la propia Luisa en sus historias, que muchos conectan con el presunto proceso de gestación.

No te pierdas: El video por el que fans siguen reiterando supuesto embarazo de Luisa W

Entre lo más reciente están sus últimas declaraciones en historias de Instagram, donde reveló que no bebió nada de alcohol en el sonado concierto de Maluma y posteriormente, listó algunas de las restricciones médicas que tuvo al estar embarazada, palabras que para muchos reiterarían las especulaciones.

Luisa Fernanda W contempla la idea de vender fotos de sus pies

Posterior a su carrete de historias sobre tips maternos, la ahora cantante aprovechó para revelar que no le gustan sus manos, porque tienen algunas marcas que no son 100% de su agrado. Después, dijo que contrario a sus manos, sus pies si eran preciosos, pero que no los publicaba porque muchos monetizaban con ello y que pensándolo bien, no le parecía una mala idea.

No dejes de leer: Luisa Fernanda W se mostró muy emocionada tras conocer a Madonna

Ahorita repostée una fotos de mis manos y la gente me las está criticando mucho que porque son muy arrugadas, yo siempre les he dicho que yo tengo como manos de viejita y que lo que a mí menos me gusta de mi cuerpo son mis manos, porque son feas, de hecho tengo unos lunares gigantes pues en una mano, en toda mi mano hay un lunar y tengo cicatrices, porque me quebré mi mano, pero aprendí a querer mis manos

Sus palabras no quedaron ahí y continuó narrando que aunque sus manos no son su zona predilecta, sus pies se robaron todo el protagonismo porque son preciosos, sin embargo, aclaró que no los mostraba porque sabe que hay mcha gente que gana dinero vendiendo este tipo de contenidos, entonces prefiere abstenerse a publicarlos, "ese emprendimiento como que está bacano, voy a averiguar más del tema y miro a ver".

Recordemos también que Luisa W también fue tendencia en las últimas horas al exteriorizar su felicidad al conocer frente a frente a la reina del Pop: Madonna, gracias a la cercanía de Pipe Bueno con Maluma, que no queda solo en la amistad, ya que el cantante paisa es el padrino de Máximo, primogénito de la pareja.

Por si te lo perdiste: Luisa Fernanda W muestra cómo se maquilla cuando tiene su piel con imperfecciones