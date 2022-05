Luisa Fernanda W se mostró muy emocionada tras conocer a Madonna

En la jornada de este sábado 30 de abril, la capital antioqueña dio lugar a uno de los conciertos más esperados del año, "Maluma en el Mapa", la puesta en escena más importante del cantante antioqueño Juan Luis, según lo reveló él mismo durante el concierto y mediante sus redes sociales. Allí, tuvo la oportunidad de compartir tarima con grandes del género urbano en Colombia y con invitados de talla internacional, donde sin duda alguna, Madonna fue la gran sorpresa.

Durante la puesta en escena, "Papi Juancho" sorprendió con la presencia de la Reina del Pop, con quien interpretó "Medellín", colaboración que salió para el público hace aproximadamente tres años y que este fin de semana, puso a bailar y gritar a pulmón herido, cada una de sus líneas.

Quien tampoco pudo disimular su felicidad al conocer personalmente a la interprete de "Like a Prayer", fue la creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W, quien aprovechó un emotivo copy en su último post y algunas historias de Instagram para narrar lo que estaba sintiendo.

"Ayer Juan Luis me presentó a Madonna, ella fue súper cordial y me saludó de beso en la mejilla, y saben qué? no tengo evidencia Jajaja pero bueno así son los buenos momentos, sólo les quería alardear, es que me siento muy feliz", escribió Luisa sobre su post.

Tras esto, su pareja Pipe Bueno, quien también fue uno de los invitados sorpresa de la noche, reiteró el encuentro: "La evidencia es que yo lo vi !!! Ayer fue un día increíble amor".

Recordemos, que gracias a la cercanía de Pipe Bueno con Maluma, fue posible que la ahora empresaria materializara otro de sus sueños, con una de las mujeres más icónicas de la música en el mundo. Además, la relación no solo es de amistad, ya que el cantante paisa es el padrino de Máximo, primogénito de la pareja.

Finalmente, las palabras de Luisa no quedaron ahí, y en sus historias prometió hacer un Story Time más elaborado al respecto, para contar los detalles de su encuentro con la artista.

"Sí, conocí a Madonna, Madonna me dio la mano, me dio un beso en la mejilla, y me dijo, ¿cuál es tu nombre" y yo "Luisa"....claro está no tengo evidencia de lo que les estoy contando, pero bueno, lo guardo en mi corazón, me reí mucho hoy con eso, porque conocí a Madonna y no tengo evidencia, pero bueno, los mejores momentos no tienen evidencia...les voy a hacer un Story Time de esto ya ¿o les gustaría que les haga un video más producido?", preguntó, a lo que sus seguidores respondieron que sí, por lo que seguramente en la jornada de este lunes,se estarán conociendo los detalles de este encuentro.