Luisa Fernanda W responde a críticas por sus outfits en sus videos

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a las críticas que le han llegado por sus atractivos outfits en sus últimos videos, donde se viste sarcásticamente respondiendo a alguna situación.

Te puede intrresar: Luisa Fernanda W presumió tres looks para bailar reggaetón lento

Recientemente, el más ha causado revuelo en las redes sociales fue los que usó para el reto de baile de Anitta, donde se mostró con pequeñas prendas con las que dejó al descubierto sus curvas.

Asimismo, le respondió a una usuaria en Twitter, donde le sugería que se calmara con sus videos de sus looks, pues ya le había conocido todo el clóset.

“Voy a hacer un comentario súper egocéntrico, pero no me importa (...) no amiga, no conocen todo mi clóset, solo parte de mis vestidos, pero sí les cuento que a mí no me gusta ser acumuladora y mucha de la ropa que ya no uso, y de hecho, ropa hasta nueva la regalo, la llevo a fundaciones o la mando para Venezuela, pero hace poco decidí tenerla en una venta de garaje", mencionó.