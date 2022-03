Así le repondió Luisa Fernanda W a quienes la criticaron en redes

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más sonadas del país por su relación, contenidos, experiencias como mamá y sobre todo, por la belleza y sensualidad que emana en cada uno de sus contenidos.

Recordemos que pese a haber dado a luz, la antioqueña presume uno de los cuerpos más admirados de famosas colombianas y por ello, es frecuente que sus millones de seguidoras la interroguen sobre los tips, entrenamientos y productos que usa para estar en forma.

En pro de satisfacer los gustos de los internautas, la creadora de contenido ha estado publicando algunas de sus rutinas más constantes de entrenamiento para bajar de peso o tonificar ciertas partes de su cuerpo. En la jornada de este miércoles, compartió su rutina de piernas y glúteos y al parecer, unos errores en la técnica, la hciieron blanco de múltiples críticas en sus MD, sobre todo por parte de mujeres.

Qué onda con esas viejas que hablan tanto del respeto femenino, de darnos apoyo entre nosotras...muchas de ellas, no respetan a nadie, ni siquiera a ellas mismas...ahora me están atacando por hacer mal unas ténicas de ejercicio, si ustedes quieren enseñar, hagánlo de una manera bonita, yo soy humana y me equivoco, expresó Luisa.

Sus palabras no quedaron ahí y recordó que este tipo de ataques no son nuevos para ella, ya que los largos años que lleva siendo figura pública la han criticado de pies a cabeza y que aunque tiene mucha paciencia para saber manejarlo, hay momentos en los que no quiere quedarse callada y le ha cantado la tabla a más de uno.

Aprovechó esta situación para contarle a sus seguidores, que la clave del éxito en su vida, es hacer lo que ha querido sin importar los comentarios de nadie.

