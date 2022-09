"Fui la primera creadora de contenido", Luisa Fernanda W fue tajante en redes

En su cuenta de Instagram con más de 17,7 millones de seguidores, la creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W decidió sorprender a sus fans con un sentido video en el que hablaba con su "yo" de hace varios años con respecto a lo que ha logrado a través de los años.

En el video la antioqueña toca varios punto relevantes de su vida, como el lanzamiento de libro, su etapa como creadora de contenido y empresaria, su relación con Pipe Bueno y su etapa como mamá.

El video que se basa en supuestas preguntas que le haría su "yo" del pasado, empieza con una enfocada a un sueño de convertirse en princesa cuando grande, algo que, aprovechó para revelar que aunque no se convirtió en esa princesa de Disney, sí logró convertirse en la reina de su propia historia haciendo alusión a su libro publicado en 2018.

No me convertí en la princesa de un cuento de hadas, me convertí en la reina de mi propia historia en mi libro "Todas somos poderosas" que vendió 5 ediciones.