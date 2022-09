Luisa Fernanda W muestra cómo estimula a su hijo Máximo y miles lo aplauden

La guapísima influenciadora Luisa Fernanda W, quien está esperando su segundo bebé con el cantante Pipe Bueno, es reconocida en las redes sociales por hablar sin tapujos sobre la maternidad, su relación con el artista, la educación de su hijo, entre otros asuntos.

Asimismo, sus millones de fanáticos están siempre muy atentos a las recomendaciones de Luisa Fernanda W sobre moda, maquillaje y estilo, pues la generadora de contenidos se ha convertido en un referente para miles en estos temas.

Por su puesto, desde que Luisa Fernanda W se convirtió en mamá, su pequeño hijo Máximo es protagonista de algunas de sus publicaciones, llevándose la atención de todos por sus outfits y enternecedoras ocurrencias.

La joven creadora de contenidos siempre le ha gustado interactuar con sus seguidores e intenta responder a sus preguntas más comunes. En esta oportunidad, Luisa Fernanda habló sobre el por qué su hijo Máximo no asiste al jardín y aprovechó para mostrar algunas de las actividades que realizan en casa para estimular el crecimiento y desarrollo del pequeño.

A través de un video, Luisa Fernanda W mostró a sus casi 18 millones de fanáticos en la red social de Instagram cómo su hijo Máximo se ha aprendido los colores y algunos nombres de animales.

“Amo compartir estos momentos con mi hijo, he descubierto que se les puede enseñar muchas cosas desde casa con elementos tan básicos, Máximo todavía no ha cumplido sus dos años y yo aún no he decidido meterlo a un jardín eso vendrá después, pero amo cómo desde casa se les puede motivar a aprender lo que nosotros queramos”, fueron las palabras con las que Luisa acompañó el videoclip.