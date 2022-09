Luisa Fernanda W habló sobre los cambios que trae el embarazo

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, quien hace pocos días estrenó su más reciente tema musical junto con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, reapareció en las redes sociales, pero esta vez para hablar sobre la maternidad y los cambios en su vida que esta representa.

Pues recordemos que la influenciadora se encuentra a la espera de su segundo hijo, a quien llamó Domenic, fruto de su relación con el artista caleño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de dieciocho millones de seguidores, la joven influenciadora se refirió a todo lo que implica el ser madre, desde su perspectiva.

Y es que según comentó, el embarazo le ha traído muchos cambios tanto físicos como psicológicos, y que no todo lo que se ve en redes es tal cual pues, aunque muchos internautas sienten que Luisa Fernanda W es bastante entregada a su trabajo, muchas veces se siente cansada y debe “obligarse” a cumplir sus responsabilidades.

“El embarazo trae muchos cambios no solo físicos si no también emocionales, en lo personal para mí sí ha sido duro aceptar ciertos cambios y aunque muchas personas me escriben ¿Lu cómo haces para hacer tantas cosas estando embarazada? Cómo les parece que yo considero que no es así, a veces me toca obligarme, y si, estar embarazada no es estar enferma, pero en mi caso hay días que me siento con tan poca energía, me miro al espejo y me siento tan extraña, mis sentimientos son tan cambiantes, mejor dicho, tengo días en los que no me reconozco.

Pero pues claramente me tengo que parar todos los días a trabajar, no solo con mis redes sociales si no también con mis empresas, entonces cómo se los dije a veces toca obligarme, me toca decirme a mí misma que sí puedo aceptar todos estos cambios, que sí puedo trabajar y seguir con mis propósitos, fácil no es, pero imposible tampoco”.