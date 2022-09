La opinión de Luisa Fernanda W sobre el beso de Pipe Bueno con una mujer en un show

Recientemente ha sido tendencia el nombre de Pipe Bueno y esto se debe a que en uno de sus conciertos besó a una mujer en el escenario, la polémica hay opiniones divididas de los internautas que no están de acuerdo con su actuar, pues actualmente él se encuentra en una relación con la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W con quién está esperando su segundo hijo.

Recientemente en la celebración del aniversario de Rancho MX empresa de la pareja, en exclusiva para SuperLike el cantante de música popular reveló:

Adicionalmente explicó que es algo que ha hecho siempre desde que inició su carrera y es algo que conoce su pareja Luisa Fernanda W.

Cuando Luisa me conoció lo hacía y estando con ella lo seguí haciendo durante mi relación, solo que un tiempo dejé de hacerlo para cambiar el show. En la casa no pasó nada, ni le damos color a ese tipo de cosas.

Sin embrago el debate sigue y los seguidores Tanto de Pipe como de Luisa continúan con las dudas sobre este suceso, por esto, mediante una dinámica de preguntas que realizó la empresaria antioqueña, uno de sus seguidores le preguntó:

A lo que ella le pidió a el mismísimo Pipe Bueno que Respondiera

Mientras tanto Luisa expresó en medio de risas y sarcasmo:

Así nos conocimos, lo hice durante mucho tiempo al inicio de mi carrera estando siendo Lu mi pareja y después decidí no hacerlo y lo dejé de hacer y simplemente hace un par de fines de semana lo hice una vez más, pero eso no compromete en nada nuestra relación.

La respuesta para dar fin a la polémica que dio la creadora de contenido y empresaria fue:

No voy a profundizar en el tema porque pues yo a mi pareja lo apoyo y sé que él a mí también me apoyaría en caso tal que me tocara actuar y de verdad que lo haría. Pero a mi lo que más me gustó de ese beso con la señora fue que le quitó un moquito antes de darle el beso (risas) pero ya tranquilos todo bien