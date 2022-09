Luisa Fernanda W preocupa a sus fans tras ser hospitalizada

La reconocida creadora de contenidos Luisa Fernanda W se encuentra en espera de su segundo hijo, Domenic, con el cantante Pipe Bueno, por lo que sus fans están muy atentos a cada una de sus publicaciones, pues la influencer estaría en el tercer trimestre su estado de gestación.

Por lo anterior, Luisa Fernanda W compartió con sus casi 18 millones de seguidores en la red social de Instagram algunas historias en las que contó que desde la noche del martes 6 de septiembre se encontraba hospitalizada.

Aunque no reveló las razones por las que llegó a la clínica, la generadora de contenidos tranquilizó a sus fanáticos al decir que sólo necesitaba reposo, por lo que bajará la intensidad de su trabajo y compromisos.

Luisa Fernanda W además mostró que estaba acompañada de Pipe Bueno, quien en ese momento dormía y descansaba un poco.

“Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando hospitalizada. Me toca estar tranquila, guardar reposo, pues lo cuento por si de pronto no respondo algo, no digan que soy una irresponsable. En este momento estoy siendo responsable conmigo misma y debo bajarle a todo en general”, dijo Luisa Fernanda W en sus stories.