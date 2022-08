Luisa W promete fiesta por lo alto por el primer aniversario de Rancho MX

La creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W, quien recientemente mostró su avanzado embarazo con ajustado look, se mostró descansando en la tarde de este jueves 25 de agosto, pues en la noche tiene un compromiso ineludible.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la influencer contó que en la noche de este jueves se llevará a cabo la celebración del primer aniversario de Rancho MX y que tendrá que recibir a importantes invitados, por lo que estaba descansando en la tarde para estar regia en la noche.

“Hoy tengo un evento muy importante porque vamos a celebrar un año de Rancho MX. Es un evento privado que va a estar… no, no, no, no, no, una cosa espectacular. Pero estoy guardando reposo, hoy voy a estar allá acompañando a los invitados. Ya se imaginará ustedes el fiestononón pues porque Pipe y yo cuando nos dedicamos a armar una fiesta… armamos la fiesta, pero bueno, me tocó celebrar un año de Rancho embarazada, así que sí hoy estoy guardando reposo, guardando energía para poder vivir esta noche como se debe, así que pendientes a mis historias” explicó la famosa colombiana.