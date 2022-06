Luisa W compartió inéditas fotos antes de sus retoques estéticos

La creadora de contenido y ahora empresaria Luisa Fernanda W dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores, al compartir mediante un Reel de Instagram, los progresivos cambios que ha tenido desde que era pequeña hasta la actualidad.

Recordemos, que parte de la belleza que hoy presume la antioqueña, también es producto de unos cuantos retoquitos estéticos que le han permitido estilizar su figura y rostro. Actualmente, Luisa cuenta con dos aumentos de busto y una rinoplastia, que ella misma ha reconocido de manera pública, sin embargo, varios especialistas en intervenciones estéticas, se han atrevido a asegurar, que la mujer también cuenta con bichectomia y aumento de pómulos, aumento de labios, retoque abdominal, entre otros.

Para acabar con la duda de muchos, la ahora cantante publicó un video en sus redes personales, donde mostró los cambios físicos y las múltiples facetas que ha tenido con diversos look's desde su infancia hasta ahora, que vive su segundo proceso de gestación.

"Lo tenía que hacer!! Me amo en todas mis facetas", fueron las palabras con las que Luisa describió su clip.

Como se puede evidenciar, Luisa mostró una fotografía de pequeña y saltó de inmediato a su adolesencia, donde se mostró desde antes de sus intervenciones y fue poco a poco mostrando los cambios físicos y faciales, con los que se robó en cuestión de horas 166 mil "me gusta" y miles de comentarios, que como es contumbre, llegaron en posturas divididas.

"Hermosaaaa como sea", "Ayyyyy pero es que siempre has sido un bombón mi Luuu", "Ayyyy me gusta más este trend", "Máximo es igualito a ti de niña", "La primera foto es Máximo en niña", "Lo que hace la plata", recuerden siempre que la mujer fea no existe, simplemente las pobres jajajaj", "Si mor, nada es igual, porque te operaste jaja" y "eres hermosa desde siempre, pero veo mucha sufrida que le disgusta la belleza y amor propio en otras mujeres, que lástima", fueron algunos de los comentarios.

Luisa W sobre su proceso materno

Recordemos que hace pocas semanas la mujer confirmó su segundo proceso de gestación y recientemente, el sexo de su segundo bebé: Domenic, quien llegó para sumar el tercer hombre de su casa, tal y como ella lo intuía desde los comienzos de su embarazo.

Mientras Luisa creyó que su segundo embarazo también era de un niño, su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, confiaba en que sería una niña, porque los síntomas de este segundo embarazo han sido muy duros para Luisa, contrario a como vivió el proceso con su primogénito Máximo. Esto también hizo que las apuestas por el sexo de su bebé, se inclinaran hacia una niña.

Ahora, están a puertas de sus seis meses de embarazo, con lo que comienzan el conteo regresivo para conocer al nuevo integrante de su hogar.

