Luisa Fernanda confirmó si revelará el rostro de Domenic una vez nazca

La influenciadora Luisa Fernanda W se encuentra en las últimas semanas del embarazo de su segundo hijo Domenic, fruto de su relación con el artista de música popular Pipe Bueno, por lo que el interés por parte de los internautas ha aumentado en gran medida.

Hace pocas horas la creadora de contenido realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula más de diecisiete millones de seguidores, para charlar un poco con los internautas sobre diversos aspectos de su vida, entre esos, su etapa de embarazo.

Teniendo en cuenta que en la actualidad varias personalidades del mundo del entretenimiento como Greeicy Rendón, Eva Luna, o J Balvin, han adoptado una especie de tradición frente al manejo de la privacidad de sus hijos evitando mostrar sus rostros ante las cámaras para que tengan una niñez tranquila, varios internautas se mostraron interesados en saber si Luisa Fernanda W haría lo mismo con Domenic.

Recordemos que, durante su primer embarazo, solo fue cuestión de días para que la influenciadora presentara a Máximo por medio de sus redes sociales, por lo que esto podría cambiar con su pequeño hijo que viene en camino.

Durante su dinámica de preguntas, la influenciadora recibió la llamativa pregunta sobre si enseñaría o no el rostro de su segundo hijo o si no lo hará hasta tiempo después, teniendo en cuenta que así lo han hecho diversas personalidades.

“Tú si vas a mostrar la cara de Domenic tan pronto nazca?, fue la pregunta que Luisa Fernanda recibió.

Ante esto, Luisa manifestó que ella no había pensado en esto, ya que con Máximo fue solo cuestión de días para que su rostro fuera mostrado por medio de sus redes sociales. Sin embargo, fue muy enfática en revelar que dejaría que todo fluyera, al igual como pasó con su primer embarazo.

“Yo la verdad no lo sé, pues porque por ejemplo con, Máximo, yo la cara de Máximo la mostré como a los quince días y yo no estaba pensando: ¿Será que muestro la cara del niño?, ¿Será que no? Su intimidad, no, yo simplemente dejé que las cosas fluyeran y en este caso, pues que fluyan, esperemos a ver. Igual y, por ejemplo, yo respeto mucho la opinión de las personas que no la muestran, las que sí, cada quién, o sea, ni lo uno, ni lo otro está bien o mal, la verdad, pues según mi opinión, ¿No? Entonces que fluya”.