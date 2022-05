Luisa Castro respondió a quien la cuestionó sobre sus “costillas salidas”

La influenciadora Luisa Castro respondió a internauta que la cuestionó sobre sus supuestas costillas salidas.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores activó la herramienta de preguntas y allí fue cuestionada al respecto.

“¿Cómo haces para no vivir acomplejada con sus costillas salidas? Yo también las tengo”, le escribieron, a lo que ella detalló que no es algo que le importe.

“Amor pues no estando acomplejada ¿cómo así? Normal, eso es normal ¿no? Pues no sé, yo estoy tratando de cambiar y de quitar todos los complejos de mi vida, así que no sé, amémonos todo, como somos y ya”, expresó.