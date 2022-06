Así reaccionó Luisa Castro a pesadas confesiones de sus seguidores

La creadora de contenido y ahora modelo de marcas Luisa Castro, habilitó en las últimas horas la famosa dinámica de preguntas, para que esta vez fueran sus seguidores quienes se sinceraran con ella frente a cualquier tema. Para sorpresa de la pereirana, estás empezaron con un nivel muy subido de tono, a los que tuvo que reaccionar sin tabú alguno.

El primero de los internautas, le confesó que le estaba "cayendo" a su cuñada y que esta no le era para nada indiferente, a lo que Castro respondió de manera tajante que en primero lugar cómo se le ocurría coquetearle a una cuñada y segundo, que no tenía que estar preguntando qué hacer sino tomar la decisión de cortar de raíz esa situación.

La segunda confesión dejó literalmente sin palabras a Luisa Castro, luego que una internauta le contara que aunque tenía esposo, estaba sintiendo cosas muy fuertes por otra persona. Posteriormente, una chica le contó que le gustaba mucho un compañero del trabajo, pero que este no sabía y que además le pedía consejos a ella para poner en práctica con otra chica, a esto, Luisa si supo darle una respuesta a modo de consejo.

A ustedes les toca duro, no mami, qué pecao y usted por qué no le dice haber qué pasa, arriésguese, igual el "no" ya está, entonces no pierde nada.

Después llegó la que parece ser la confesión más extrema de la dinámica, donde una seguidora narró lo mal que la estaba pasando tras enterarse que estaba esperando un bebé de un hombre a quien no quería y que ahora, no tenía idea de cómo contárselo al hombre por el que sí siente muchas cosas. A esto, Castro también se mostró perpleja.

Otras confesiones de Luisa castro

"Estoy enamorada de mi mejor amiga y no sé cómo decírselo" fue la siguiente confesión, a lo que la también empresaria no dudo en decirle que se arriesgara y fiel a su manera de ver la vida, le recordó que el "no" ya estaba y que tal vez si se animaba a sincerarse con lo que sentía, podía cambiar las cosas al punto de entablar una relación, enamorarse e incluso casarse.

Posteriormente llegó una pregunta con la que muchos recordaron lo vivído por la influencer. Le preguntaron si ella consideraba correcto o no, vengarse de la persona que lo engañó, a lo que está dijo que no, que prefería tomar distancia totalmente y no hacer lo que no quisiera que le hicieran a ella.

Culminó su dinámica reaccionando sobre "cómo terminar las cosas con un "casi algo" y riéndose luego que un seguidor le contara que había probado un "happy brownie" y que estaba en el más allá, pero lo más grave, con su mamá en la propia casa.

