¿Nuevo amor? Luisa Castro habría confirmado que tiene nuevo novio

La creadora de contenido Luisa Castro es una de las mujeres más queridas, seguidas y sonadas de las plataformas digitales, por su belleza, sensualidad y por los contenidos que constantemente comparte con sus fanáticos, en su nueva faceta como modelo, donde ha destacado por sus envidiables curvas y talento.

Esto ha hecho que gran parte de lo que hace y publica la joven se convierta rápidamente en tendencia digital, desatando todo tipo de elogios y reacciones divididas en algunos casos, por parte de su comunidad en Instagram mayormente. Además, hace que a menudo, estén al pendiente de lo que hace y publica.

Sin embargo y como fue evidenteme en su transición digital, la joven dejó de hacer pública su vida privada, desde que se oficializó su ruptura con el también creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como 'La Liendra'.

Luisa Castro confirmó nuevo noviazgo

Para sorpresa de muchos, fue durante la famosa dinámica de preguntas del fin de semana, que la joven habría sacado a la luz un aspecto bastante personal, que pocos se esperaban. Se trata del posible comienzo de una nueva relación con una persona aún desconocida, esto, lo confesó luego que muchos insistieran sobre su situación afectiva.

"Cuando llegue el momento de compartirles ese aspecto de mi vida, se los mostraré, ahora no es el momento", aclaró la pereirana.

Sin embargo, también aprovechó su respuesta, para revelarle a todos que en sus dinámicas de interacción solo recibe preguntas de ese tipo y por ello, quiso hacer la invitación para que indagaran sobre otros aspectos que también quisieran cobcoer.

Como era de esperarse, fue cuestión de horas para que su publicación fuera replicada por diversas páginas de entretenimiento digital, donde rápidamente superó miles de "me gusta" y acumuló múltiples de comentarios, que en su mayoría elogiaban que se esté dando una nueva oportunidad en el amor.

"Por que siempre se hacen los locos cuando les preguntan eso? Les cuesta decir sí o no?", "Luego no es Reykon", "Pero no entiendo la gente que ? ¡Sí! ...es figura publica pero de repente ya maduro y miró que el andar publicando su vida sentimental no le funcionó, esta optando por mantenerla privada es válido también, al igual el que le vale, y muestra 10 novios en mes", "Le encanta llamar la atención, así fue con NATH nunca lo confirmó" y "hace cajita de preguntas y no responde que bobada", fueron algunos de los comentarios.

