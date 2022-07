Luisa Castro apareció en el Time Square y dedicó emotivo mensaje

La influenciadora Luisa Castro sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que logró aparecer en el Time Square en New York, Estados Unidos, luego de ser la modelo de una reconocida marca de ropa interior.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías y videos de las imágenes que aparecieron en el lugar y cómo fue su reacción al conocer la noticia.

En las imágenes se puede ver a la joven modelar varios bodys, algunas sola y otras en compañía de sus compañeras.

Tras la revelación y ella conocer que estaba en este lugar tan importante, confesó lo feliz que se puso al ver que su imagen estaba allí.

De hecho, en una decidió agregar su reacción, poniendo el video de la transmisión y un pequeño video de ella asombrada.

También aprovechó para agradecerles a sus seguidores por el apoyo que le han dado y señaló que este logro apenas hace parte del comienzo de su carrera.

“Estamos en el Time Square en New York y con la marca más top la Rue no saben el grito que pegué cuando vi esto. GRACIAS DIOS en serio aún no me lo puedo creer! Llegó primero a Estados Unidos mi imagen que yo (no tengo visa) jaja solo quiero agradecerles por estar siempre conmigo en todo, porque me ayudan a cumplir mis sueños, porque siempre me llenan de amor, prometo hacerlos sentir muy orgullosa de mí. 1 semana en New York de Pereira pal MUNDOO, it's just the beginning (es sólo el comienzo)”, escribió en la descripción de la publicación.