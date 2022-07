¡Qué mujer! Luisa Castro enseñó cómo se vería con el cabello rubio

La creadora de contenido pereirana Luisa Castro se ha ido abriendo paso en los últimos años en el mundo del modelaje de ropa interior al destacar su profesionalismo, sensualidad y sencillez, así lo ha venido demostrando cada día, a tal punto de alcanzar uno de sus mayores logros en la actualidad al llegar a las famosas pantallas del Time Square en New York, Estados Unidos.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la influenciadora compartió una serie de videos en el que enseñó un look completamente diferente al que estamos acostumbrados a verla. Y es que la joven se encontraba realizando una sesión de fotos para la agencia en la que trabaja en donde hicieron un cambio de look bastante acertado e inesperado.

Según se puede ver en los audiovisuales compartidos por la joven, el equipo con el que trabaja le habría puesto una peluca castaño claro con un balayage completamente rubio para hacer un par de fotografías que serían publicadas más adelante.

El cambio fue tan extremo que ni la propia Luisa Castro podía creer cómo lucía, así lo dejó ver por medio de las expresiones que utilizó para acompañar cada uno de estos cortos videos en los que se le puede ver utilizar una blusa completamente blanca junto a un maquillaje que resalta completamente sus facciones.

Lo cierto es que si la joven quisiera cambiar su tono de cabello por uno más rubio sería bastante acertado ya que este todo parece lucirle bastante bien.

Como te mencionamos al inicio de este artículo, la joven ha venido ganando reconocimiento y popularidad en la industria del modelaje al trabajar con grandes marcas que la ayudaron a internacionalizarse de cierto modo, pues hace poco celebró que, aunque ella jamás había pisado suelo estadounidense, su imagen se encontraba en una las pantallas más famosas del país.

“Estamos en el Time Square en New York y con la marca más top la Rue no saben el grito que pegué cuando vi esto. GRACIAS DIOS en serio aún no me lo puedo creer! Llegó primero a Estados Unidos mi imagen que yo (no tengo visa) jaja solo quiero agradecerles por estar siempre conmigo en todo, porque me ayudan a cumplir mis sueños, porque siempre me llenan de amor, prometo hacerlos sentir muy orgullosa de mí. 1 semana en New York de Pereira pal MUNDOO, it's just the beginning (es sólo el comienzo)”, escribió en la descripción de la publicación en aquella ocasión.