Luisa Castro sorprendió con su habilidad para el porrismo

La creadora de contenido y modelo Luisa Castro se ha caracterizado en los últimos años por su sensualidad y sencillez, y ahora vuelve a demostrarlo al revelarle a sus cientos de seguidores sus movimientos al momento de realizar acrobacias dignas de una porrista.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la influenciadora dejó ver una de sus grandes pasiones al acompañar a una de sus familiares a uno de sus entrenos de porrismo.

“Bueno, estuvo bueno el entreno, nos cogió la lluvia ojalá no nos haga daño. Ay no chicos, les juro que se me salió la lagrimita cuando vi a esas niñas entrenar. O sea, se me vino toda mi infancia ahí. Es que en serio el porrismo es el mejor deporte, o sea, mentiras no, por lo menos para mí es el mejor, es mi favorito”, manifestó la creadora de contenido mientras salía de uno de los entrenos.